На Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 122 человека. Число зараженных достигло 49234.

Также за сутки от инфекции скончались пять пациентов, у которых болезнь протекала в тяжелой форме.

Число умерших в регионе достигло 1180. Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

Число выздоровевших пациентов увеличилось на 143 человека и в целом составило почти 46 тысяч. Для выявления новых случаев заболевания ежедневно проводятся новые тесты. Всего — почти 1 миллион 452 тысячи исследований за весь период.

Губернатор Ставрополья рассказал, что пациентам с коронавирусом оказывается помощь. Продолжает увеличиваться число вакцинированных.

Так, прививку от COVID-19 на Ставрополье уже получили почти 87 тысяч человек.

- Вакцинация поможет защитить здоровье в этой эпидемической обстановке. Также важно сегодня следовать правилам профилактики, - обратился Владимир Владимиров к землякам.