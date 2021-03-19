В Михайловске учредитель организации скрыл от налоговой более 80 миллионов рублей

Учредитель ООО ПК «Медведь» в Михайловске подозревается в уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следкома России.

С января 2015 по декабрь 2017 мужчина, выполняя управленческие функции в организации, занимающейся производством корпусной мебели и дверей, уклонялся от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль путем предоставления налоговых деклараций, содержащих заведомо ложные сведения.

Общая сумма задолженности по уплате налогов составила более 80 миллионов рублей. Следователи продолжают собирать необходимые доказательства.