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Происшествия19 марта 2021 9:43

В Михайловске учредитель организации скрыл от налоговой более 80 миллионов рублей

Следователи продолжают собирать необходимые доказательства
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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Учредитель ООО ПК «Медведь» в Михайловске подозревается в уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следкома России.

С января 2015 по декабрь 2017 мужчина, выполняя управленческие функции в организации, занимающейся производством корпусной мебели и дверей, уклонялся от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль путем предоставления налоговых деклараций, содержащих заведомо ложные сведения.

Общая сумма задолженности по уплате налогов составила более 80 миллионов рублей. Следователи продолжают собирать необходимые доказательства.

ЧП