Губернатор Ставрополья поручил создать возможность для вакцинации педагогов в летних лагерях

Губернатор Ставрополья в режиме видеоконференции провел заседание краевого координационного совета по противодействию коронавирусной инфекции. Обсудили текущую санитарно-эпидемиологическую ситуацию в регионе.

Также одним из вопросов повестки стала подготовка к летней оздоровительной кампании школьников.

Для отдыха детей в летних лагерях будут созданы все условия: обеспечены рециркуляторы, бесконтактные термометры, средства индивидуальной защиты, дезинфицирующие средства.

Кроме того, губернатор поручил создать возможность для вакцинации педагогов, которые будут работать с детьми. Об этом сообщает пресс-служба губернатора края.