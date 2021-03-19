Запас вакцины от ковида на Ставрополье в 4-5 раз превышает ежесуточную потребность

Вакцины в крае по-прежнему достаточно, ее запас в 4-5 раз превышает ежесуточную потребность и постоянно пополняется

Губернатор Ставрополья в режиме видеоконференции провел заседание краевого координационного совета по противодействию коронавирусной инфекции. Обсудили текущую санитарно-эпидемиологическую ситуацию в регионе.

Владимир Владимиров отметил, что на сегодняшний день наблюдаются тенденции к стабилизации распространения заболевания на Ставрополье. Вместе с тем, действующие профилактические меры должны неукоснительно соблюдаться.

Также глава региона обратил особое внимание на необходимость дальнейшего повышения доступности вакцинации от коронавируса для жителей края.

– Вакцины в крае по-прежнему достаточно, ее запас в 4-5 раз превышает ежесуточную потребность и постоянно пополняется. Очередную партию в 4,3 тысячи доз ожидаем на предстоящих выходных, – сказал Владимир Владимиров.

Как прозвучало, с начала прививочной кампании на Ставрополье поступило уже более 100 тысяч доз вакцины от COVID-19.

Общее число пациентов, получивших прививку, составляет около 87 тысяч человек, причем две трети из них получили оба компонента вакцины.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 122 человека. Число зараженных достигло 49234.

Также за сутки от инфекции скончались пять пациентов, у которых болезнь протекала в тяжелой форме.

Число умерших в регионе достигло 1180. Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.