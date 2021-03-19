В Ставрополе в отношении поведения педагога школы проводится проверка

В соцсетях распространилась аудиозапись, где учитель школы № 34 в Ставрополе ведет себя некорректно по отношению к ученикам.

Комитет образования администрации Ставрополя оперативно организовал проверку по факту инцидента. До выяснения всех обстоятельств педагог отстранена от занятий.

- Какие бы ни были причины конфликта, педагог не имеет права повышать голос на детей. Такое поведение неприемлемо. Преподаватель — это сложная профессия. Она требует от человека не только большого профессионализма, но и выдержки. За неправомерные действия работник учебного заведения может быть привлечен к дисциплинарной ответственности и даже уволен, - прокомментировала ситуацию руководитель комитета образования Ставрополя Ангелина Диреганова.

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