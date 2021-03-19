В Ставропольском крае 18-летний водитель легковушки сбил пенсионера

Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю

Трагедия произошла накануне, около 20:30, в селе Красногвардейском Ставропольского края. Под колеса неопытного водителя автомобиля попал нетрезвый пешеход.

Водитель ВАЗ-21074 выбрал небезопасную скорость движения, не успел среагировать и сбил 66-летнего мужчину, который переходил дорогу в неустановленном месте.

С переломом ноги и травмой головы пенсионера доставили в больницу. У мужчины имелись признаки алкогольного опьянения.

За рулем легковушки был 18-летний студент, который водительское удостоверение получил менее 3 месяцев назад. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.