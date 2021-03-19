В Пятигорске хозяев домашних животных просят убирать за своими питомцами

К главе Пятигорска Дмитрию Ворошилову обратились горожане с просьбой обратить внимание на «пусть незначительную, но весьма злободневную: проблему уборки хозяина за своей собакой».

По словам автора письма, она проживает в микрорайоне «Ромашка». Там очень много питомцев, но только единицы заботятся о том, чтобы после того, как собака «сделала свое дело», убрать за ней:

- Мусорных контейнеров у нас достаточно, человек может поместить все это в пакетик и выбросить в ближайший, - считает жительница Пятигорска.

Мэр ставропольского курорта Дмитрий Ворошилов обратился к жителям города:

- Уважаемые владельцы домашних животных, прошу вас подходить к выгулу своих питомцев цивилизовано. В декабре 2018 года Госдума приняла закон об ответственном обращении с животными, который подразумевает новые правила выгула собак — в частности, он обязывает владельцев убирать за своими животными. Также при выгуле собак в общественном месте – животное должно быть в наморднике и на поводке. Уважайте других людей!- написал он в Инстаграме.