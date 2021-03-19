Полиция Ставрополя ищет пострадавших от действий мошенников, продававших якобы старинные ценные монеты

В Ставрополе неизвестные мужчины пытались продать якобы старинные серебряные и золотые монеты 21-летнему местному жителю за 200 тысяч рублей. С молодым человеком они познакомились случайно.

Злоумышленники вошли в здание, где потерпевший вместе с товарищем делали ремонт. Неизвестные мужчины спросили у молодых людей, где находится ближайший ломбард.

Во время разговора они рассказали молодому человеку, что неподалеку проводили строительные работы, и при сносе стены нашли горшок со старинными золотыми и серебряными монетами, и планируют продать находку.

21-летний ставрополец заинтересовался в их покупке. Но, к счастью, понял, что имеет дело с мошенничеством, и вызвал полицию.

Прибывшие полицейские доставили мужчин в отдел внутренних дел. Они задержаны и против них возбудили уголовное дело по факту мошенничества.

Сейчас со злоумышленниками работает следователь, устанавливается круг потерпевших и возможная причастность граждан к другим аналогичным преступлениям.

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