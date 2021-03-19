Ставропольские медики внедряют новые методы диагностики возбудителей болезней

В Ставропольской краевой клинической больнице внедряют новые методы диагностики Helicobacter pylori. Это бактерии, вызывающие гастрит, язву желудка и 12-перстной кишки, которые могут в свою очередь привести к возникновению злокачественных опухолей, сообщили в СККБ.

Нelicobacter pylori – очень коварная инфекция. Согласно исследованиям ученых, бактерией инфицированы до 90% населения планеты.

Для выявления и правильного лечения инфекции необходимо сочетать различные методы диагностики.

Врачи гастроэнтерологического отделения краевой клинической больницы используют множество методов диагностики на наличие H. Pylori, как инвазивных (эндоскопических), так и различных тестов, не требующих эндоскопии.

- В настоящее время в больнице внедряются дополнительные методы диагностики Helicobacter pylori, такие как микробиологический. Исследования проводятся в условиях максимальной стерильности. Метод позволяет не только идентифицировать бактерии, но и определить их свойства и чувствительность к антибиотикам, - сообщила заведующая гастроэнтерологическим отделением больницы, главный внештатный гастроэнтеролог регионального минздрава Марина Перекалина.

Врачи краевой больницы обладают большим опытом проведения и сочетания различных методов диагностики. Наработанная практика позволяет выбрать оптимальный вид исследования и метод лечения болезней ЖКТ.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе врачи извлекли из желудка девочки магнитные шарики.

С помощью современной эндоскопической техники пациентке провели тщательную ревизия брюшной полости, чтобы исключить перфорацию органов.