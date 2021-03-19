В Пятигорске перекроют движение транспорта вокруг Машука

Фото: пресс-служба администрации курорта

В Пятигорске горожане призвали мэра Дмитрия Ворошилова ограничить въезд в курортную зону. Причина в том, что летом там и на Машуке образуются пробки. А зимой отчаянные лихачи, пытающиеся покорить вершину, регулярно скатываются в овраги.

Напомним, водители уже не раз показательно ломали шлагбаум на въезде в курортную зону, а коммунальщикам приходилось снова его ремонтировать.

По словам градоначальника курорта, сейчас готовится конкурсная документация. Движение автотранспорта вокруг Машука перекроют в четырех местах с помощью боллардов.

Это такие столбики определенной высоты, которые монтируются непосредственно в дорожное полотно.

Как сообщает пресс-служба администрации курорта, проехать смогут только спецтехника, полицейские и специалисты, работающие в организациях зоны ограничения.

Дмитрий Ворошилов сообщил, что касается парковочных мест, то они будут сохранены на Месте дуэли М. Ю. Лермонтова, в районе Поляны песен и на бульваре Гагарина, заявил глава Пятигорска.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что к главе Пятигорска Дмитрию Ворошилову обратились горожане с просьбой обратить внимание на «пусть незначительную, но весьма злободневную: проблему уборки хозяина за своей собакой».

По словам автора письма, она проживает в микрорайоне «Ромашка». Там очень много питомцев, но только единицы заботятся о том, чтобы после того, как собака «сделала свое дело», убрать за ней.