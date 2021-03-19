Прокуратура проверила сообщения о проезде Скорой по снегу в Ставрополе

Прокуратура закончила проверку по сообщениям о нарушениях в работе "Скорой" из-за погоды в Ставрополе. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Установлено, что администрация Октябрьского района не очистили от снега дорогу на улице Кавалерийская. В результате "Скорая" не смогла подъехать на вызов к частному дому. Кроме того, состояние дорог в Промышленном районе Ставрополя тоже не позволило проехать медикам к пациенту.

Прокуратура внесла представление главе Октябрьского района и директору ООО "УК Комфорт сервис 1". После были предприняты меры для устранения проблемы.

- Также были внесены представления в администрацию Октябрьского района Ставрополя и МУП «Ремонтно-строительное предприятие» в связи с непринятием своевременных мер к очистке от снега тротуаров в районе детского сада № 55 и онкологического центра в Ставрополя, - сказано в сообщении прокуратуры.