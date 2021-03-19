В Ставрополе объявлены в розыск мужчины, напавшие на отца с трехлетним малышом

Фото: пресс-служба краевого управления Следственного комитета России

В Ставрополе объявлены в розыск подозреваемые в избиении мужчины с трехлетним сыном в одном из микрорайонов города. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следкома России.

Напомним, что эта история произошла 17 марта на улице Тухачевского в краевом центре. На кадрах, которые распространились в соцсетях, видно, как парни поочередно избивают мужчину, держащего за руку своего маленького сына.

А закончилась история тем, что ставропольца с двухсторонним открытым переломом челюсти медики доставили в больницу.

Его сын, к счастью, травм не получил.

Уголовное дело возбуждено по статьям «Хулиганство» и «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

Правоохранители уже установили подозреваемых: это Магомед Кадиев 1999 года рождения и Карин Амирханов 2001 года рождения.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемых, просьба сообщить следователям по телефонам 8 (8652) 26-37-10, 26−03−17 или в полицию 02 (112).