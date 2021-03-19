Житель Пятигорска по фиктивным документам продал 35 гектаров городской земли

Прокуратура Пятигорска провела проверку в связи с незаконной передачей земель муниципального образования города-курорта в собственность физического лица.

Выяснилось, что на основании заявления местного жителя, представившего в орган кадастрового учета фиктивные документы, на государственный кадастровый учет был поставлен земельный участок, расположенный в границах муниципального образования.

В результате земельный участок площадью 35 га оформлен в его собственность. После этого мужчина незаконно продал участок другим счастливчикам.

- Указанные действия привели к причинению муниципальному образованию ущерба в размере более 121 млн рублей. В связи с этим прокурор Пятигорска обратился в суд с требованиями о признании решения об осуществлении кадастрового учета земельного участка недействительным, признании договора купли-продажи земельного участка недействительным (ничтожной сделкой), - говорится в сообщении.

Решением суда исковые требования прокурора удовлетворены. Решение в законную силу пока не вступило.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье: «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».