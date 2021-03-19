Билайн обеспечил интернетом даже самый маленький хутор края с 59 жителями

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Билайн завершил очередной этап развития сети 4G, обеспечивающей мобильный интернет, и построил в 2020 году новые базовые станции во всех районах Ставропольского края. Как сообщила пресс-служба оператора, теперь быстрый мобильный интернет доступен жителям 344 населенных пунктов Ставропольского края, в том числе в самом маленьком хуторе Извещательный в Шпаковском районе, где живет всего 59 человек.

Мобильный интернет-трафик на сети Билайн за год вырос в 1,5 раза, в том числе благодаря новым пользователям из небольших населенных пунктов. Среднее потребление мобильного интернета одним абонентом увеличилось почти на 30%, а число тех, кто выходит в Сеть с помощью смартфонов, поддерживающих 4G, выросло на 12%.

- Мы развиваем сеть 4G в Ставропольском крае с 2014 года, чтобы наши клиенты могли комфортно пользоваться мобильным интернетом и всеми цифровыми сервисами вне зависимости от размера населенного пункта. В 2021 году мы продолжим инвестировать в развитие сети, - прокомментировал директор Ставропольского отделения Билайн Анатолий Загорулько.