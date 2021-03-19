Скульптуры мифических Эльбруса и Баштау установят в терренкуре Железноводска

Фото скульптуры с пресс-службы администрации Железноводска Фото: Инстаграм

Глава Железноводска Евгений Моисеев в официальном инстаграм-аккаунте сообщил о создании уникальной скульптурной композиции в одном из терренкуров города-курорта. Скульптура посвящена мифам Кавказских Минеральных вод.

На открытой поляне терренкура "Легендарный" разместят пластическую композицию мифических героев. Будут изображены герои мифа о борьбе Эльбруса и Бештау за любовь Машуки. Согласно легенде, именно так и появились уникальные горы-лакколиты - возвышенности Пятигорья.

Скульптура состоит из нескольких частей - головы, рук и ног. Разместив их в определенной композиции, скульптор создает впечатление "уплывшего" в землю алтанта.

- Создание тематического терренкура планируется в рамках расширения Курортного лечебного парка города-курорта Железноводска, который станет самым большим на Юге России, и в котором будет более 70 км. терренкуров, заложенных еще в советский период становления курорта, - заявил Моисеев.