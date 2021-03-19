Минприроды Ставрополья проверило готовность Кочубеевского района к паводкам

Проверка Кочубеевского района на готовность к паводкам Фото: Инстаграм

Пресс-служба министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края сообщило о новом этапе проверки региона на готовность к сезону половодья. В этот раз инспекторы приехали в Кочубеевский район.

Специалисты проконтролировали ход работ по расчистке русла реки Невинка, что протекает рядом с хутором Усть-Невинским. Сотрудники ведомства остались довольны очищением реки, но все равно выявили нарушения у подрядчика.

- Проведено обследование водоохранной зоны, в результате которого было установлено, что на площадке хранения транспортных средств и механизмов подрядчика, отсутствуют средства сбора и ликвидации случайно разлившихся нефтепродуктов, а территория площадки не имеет твердого покрытия, - заявили в пресс-службе.

Нарушителю уже представили предписание.

Напомним, приближается период таяния снега и повышения уровня воды в реках. Важно обеспечить полную проходимость воды, чтобы не допустить наводнений. По словам губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова, регион полностью готов к половодью.