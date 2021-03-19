Больше 3 тысяч жителей Невинномысска остались без воды из-за оползня

Пресс-служба администрации Невинномысска сообщила, что отключение воды стал оползень, который буквально "разорвал" трубу. Мэр города Михаил Миненков отметил, что уже несколько раз происходит разрыв в одном и том де месте.

Большой оползень спускается с горы и нарушает водоснабжение. Спускание пород продолжается и сейчас в опасности другие сети инфраструктуры - газ и электричество. Единственное, что сейчас можно сделать - вручную снять верхние слои почвы, чтобы уменьшить массу оползня.

- В ближайшее время грунт снимут, давление на трубы стабилизируется и угроза порывов в будущем существенно снизится, - уточнили в мэрии.