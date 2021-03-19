Власти Пятигорска запретили въезд в курортную зону из-за лихачей

Схема перекрытия дорог в курортную зону Пятигорска

Пресс-служба администрации Пятигорска сообщила, что мэр принял решение ограничить проезд в курортную зону города по нескольким направлениям. Долгое время власти пытались урегулировать вопрос пробок и аварий, но стало понятно, что лучшее решение - ограничить движение.

Помимо пробок важной проблемой были аварии. "Лихие" водители желали покорить гору и на полной скорости улетали в овраги.

- Дорогие друзья! Готовим конкурсную документацию и перекрываем движение автотранспорта вокруг Машука. В четырех местах устанавливаем болларды (со степенью защиты от БТР), - заявил глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов.

В мэрии отметили, что теперь проезжать в курортную зону могут только автомобили правоохранительных органов, других ведомственных специалистов, спецтехники.

- Что касается парковочных мест, то они будут сохранены на Месте дуэли М. Ю. Лермонтова, в районе Поляны песен и на бульваре Гагарина, - сказано в сообщении пресс-службы.