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Происшествия19 марта 2021 21:14

В Пятигорске незаконно передали муниципальную землю на 121 млн рублей

Прокуратура нашла нарушения передачи муниципальной земли в частную собственность
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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Фото для иллюстрации

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Пятигорска сообщила о нарушениях при передачи 35 гектаров земли в частные руки. Муниципальную территорию передали новому владельцу, а тот решил перепродать ее третьим лицам. Ущерб составил 121 миллион рублей.

Манипуляция была проста: житель Пятигорска предоставил в кадастровый отдел фальшивые документы, по которым ведомство поставило на учет муниципальную землю. Ее оформили на его имя, а тот перепродал землю.

Прокуратура обратилась в суд, тот в свою очередь обнулил сделку купли-продажи. На мошенника завели дело.

Криминал