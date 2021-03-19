В Пятигорске незаконно передали муниципальную землю на 121 млн рублей

Фото для иллюстрации Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Пятигорска сообщила о нарушениях при передачи 35 гектаров земли в частные руки. Муниципальную территорию передали новому владельцу, а тот решил перепродать ее третьим лицам. Ущерб составил 121 миллион рублей.

Манипуляция была проста: житель Пятигорска предоставил в кадастровый отдел фальшивые документы, по которым ведомство поставило на учет муниципальную землю. Ее оформили на его имя, а тот перепродал землю.

Прокуратура обратилась в суд, тот в свою очередь обнулил сделку купли-продажи. На мошенника завели дело.