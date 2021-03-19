В Железноводске 17 вузов Ставрополья подписали соглашение об объединении

Сегодня в Железноводске ректоры 17 университетов подписали соглашение об объединении в единый консорциум университетов «Человеческий капитал и новая экономика для полиэтничных регионов».

Инициатором стал СКФУ, который провел исследования и выяснил, что в последнее время происходит отток студентов из Ставропольского края.

- Для решения этого вопроса мы предложили консолидировать усилия академического сообщества с целью создания комфортной среды в субъектах округа для выпускников вузов, - заявил ректор СКФУ Дмитрий Беспалов.

Отметим, в декабре 2020 года идея создания консорциума была представлена на Совете при полномочном представителе президента России в СКФО.