На сооружение 600 га садов и виноградников Ставрополья выделили 550 млн

Виноградники Ставропольского края

Пресс-служба министерства сельского хозяйства Ставропольского края сообщила, что на реализацию программы развития виноградного дела в регионе выделили 550 млн рублей. Эти деньги пойдут на создание новых угодий и реставрацию старых.

- Это заложит в крае хорошую экономику на долгосрочную перспективу – 20-25 лет. Что касается цифр, то ежегодно в крае закладывается более 600 гектаров садов, выделяются хорошие субсидии на закладку и уход за многолетними насаждениями. На мой взгляд, это отличная поддержка садоводов, - заявили.о. министра сельского хозяйства Ставропольского края Владимир Ситников.

Также в имеющихся садах внедрят систему сортировочных линий для яблок.

Напомним, Ставропольский край имеет серьезный АПК, который обслуживает не только наш регион, но и соседние.