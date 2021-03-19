Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Северный Кавказ
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Северный Кавказ
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Северный Кавказ
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Недвижимость19 марта 2021 23:32

За 2020 год ставропольцы заплатили больше 43 млрд рублей ЖКУ

В день ЖКХ Росстат подсчитал, сколько жители края в сумме заплатили коммунальных платежей
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
КомментироватьОставить комментарий

Северо-Кавказстат опубликовал поздравления сотрудников ЖКХ с их профессиональным днем и сделал выкладку данных этой сферы по Ставропольскому краю.

В сферу ЖКХ Ставрополья входят 580 тысяч жилых домов, 2,8 тысяч км канализационных сетей, 19,5 тысяч км водопровода, 44,1 тысячи га городских зеленых насаждений и т.д.

- По предварительным данным в объеме платных услуг, оказанных населению края в 2020 году, доля услуг жилищно-коммунального комплекса составила 30,2 процента. За истекший год, по предварительным данным, объем жилищных и коммунальных услуг сложился в сумме 43,3 млрд рублей, - сказано в сообщении ведомства.

Новости ЖКХ