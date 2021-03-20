На Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 126 человек. Число зараженных достигло 49360. Также за вчерашний день скончались пять пациентов, у которых болезнь протекала в тяжелой форме.

Число умерших в регионе достигло 1185. Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

К сегодняшнему утру еще 177 пациентов выздоровели и выписаны из-под меднаблюдения.

В целом за все время болезнь смогли победить более 46 тысяч человек. Растет и количество исследований на коронавирус.

В лабораториях по всему краю их проведено 1 миллион 459 тысяч. Пациентам с подтвержденным COVID-19 оказывается медпомощь.