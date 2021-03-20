В Ставропольском крае пенсионер напал с ножом на двух женщин

Инцидент произошел в городе Новоалександровске Ставропольского края. Там, в одном из домов две подружки распивали спиртные напитки вместе с 65-летним мужчиной.

Между собутыльниками произошел конфликт. Разъяренный пенсионер схватил кухонный нож и ударил им двух односельчанок.

После этого мужчина сбежал оттуда. Раненные подружки обратились за помощью к медикам. Правоохрантели разыскали злоумышленника и доставили его в отдел полиции. Там он признался в содеянном.

Против ставропольца возбудили уголовное дело по статье: «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МВД России.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе объявили в розыск двух хулиганов, которые избили отца в микрорайоне «Перспективный». Против них заведено уголовное дело по двум статьям.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Дочку били в доме отца и издевались»: жуткие откровения матери, которая вернула ребенка после развода с кавказцем

Героиня нашумевшей истории рассказала подробности личной трагедии активистам организации «Хеда-медиа» (подробнее)