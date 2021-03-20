В Ставрополе в квартирах бесплатно устанавливают пожарные датчики

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

В Ставрополе в квартирах бесплатно устанавливают автономные пожарные датчики. Они помогут своевременно обнаружить задымление или возгорание в помещениях. Так, прибор подаст звуковой сигнал и оповестит о возникновении угрозы.

Право на установку извещателей на безвозмездной основе получили многодетные малоимущие семьи и семьи, находящиеся в социально опасном положении. На днях еще одна многодетная семья Ставрополя позаботилась о безопасности жизни и имущества.

Однако на некоторых интернет-ресурсах стали появляться различные домыслы. Версии выдвигались самые фантастические, вплоть до того, что в датчиках установлены видеокамеры.

Но на самом деле единственная цель установки датчиков – обеспечить безопасность горожан.

В администрации краевого центра отмечают, что установка пожарных извещателей является бесплатной, законной и абсолютно безопасной!

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