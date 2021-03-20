В Ставропольском крае от коронавируса выздоровели 46170 человек

В Ставропольском крае выздоровели от новой коронавирусной инфекции 46170 человек, 177 выписаны накануне.

Лаборатории за весь период выполнили 1459837 исследований на коронавирус методом ПЦР. За последние сутки проведено 7807 тестов. Охват тестированием сегодня составляет 222 человека на 100 тыс. населения.

За сутки диагноз подтвердился еще у 126 жителей региона. Число зараженных достигло 49360, в том числе 5076 – среди детей, из которых 4911 уже выздоровели.

Под медицинским наблюдением сейчас находятся 7784 человека.

Лечение в стационаре получает 1315 пациентов с подтвержденным коронавирусом: 174 – в тяжелом состоянии, в том числе 40 поддерживаются аппаратами ИВЛ; 558 – в состоянии средней степени тяжести. Остальные чувствуют себя удовлетворительно.

Сняты с медицинского наблюдения 136430 человек.

Пандемия унесла жизнь 1185 человек, у которых коронавирус вызвал тяжелые осложнения. Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

В стационарах медучреждений свободен 21% коек, развернутых для оказания медицинской помощи больным коронавирусом и внебольничными пневмониями. Реанимационные койки свободны на 57%.

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