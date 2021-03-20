В Дагестане хирурги сохранили женщине детородную функцию

Пациенткой оказалась 33 -летняя мама троих детей. Все малыши родились посредством операции кесарева сечения, последняя из которых была всего лишь 4 месяца назад. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Дагестана.

Врачи рассказывают, что на фоне перенесенных операций развилась такая редкая патология, как несостоятельный рубец на матке.

Плюс к имеющейся проблеме у женщины наступила беременность, которая прикрепилась к области рубца. Такая беременность считается внематочной. Как объясняют медки, она не может завершиться рождением малыша, а только представляет огромный риск жизни женщины. Показано хирургическое прерывание беременности.

Сложность ситуации заключалась еще в том, что вначале пациентке была проведена попытка опорожнения полости матки в частной клинике, которая не завершилась успехом. В любую минуту могло развиться массивное кровотечение с риском для жизни, при котором пациентке пришлось бы удалить орган полностью.

Пациентка сейчас находится дома, вместе со своими дочкой и сыном 9 и 3 лет, и с 4-месячной малышкой.

Здоровью ее ничего не угрожает. После полного восстановления, она даже сможет снова стать мамой.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что Минздрав выявил ошибки медперсонала в районной больнице Ставрополья, где умер младенец.

После родов матери сообщили, что малыш родился живым, но спустя час скончался.

- Я просила их сделать «кесарево», меня беспокоило, что малыш до сих пор не шевелится. Врачи отвечали, что в этом нет необходимости: «Плод не крупный, ты здоровая женщина, бедра широкие, сама родишь».

По словам Елены, 30 января до 41 недели беременности другой дежурный врач после ее жалоб осмотрела будущую мать и приняла решение об экстренном кесаревом сечении.

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После родов матери сообщили, что малыш родился живым, но спустя час скончался (подробнее)