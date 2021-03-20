На Ставрополье от коронавируса к 20 марта привились почти 89 тысяч человек

В России используется двухкомпонентная вакцина для иммунизации против новой коронавирусной инфекции.

Первым компонентом вакцины от COVID-19 к 20 марта иммунизирован 88741 человек. За минувшие сутки прививку первым компонентом получил 1791 житель Ставропольского края.

Вторым компонентом, то есть полностью привиты, 58656 ставропольчан. Накануне завершили иммунизацию 2536 человек.

Пациенты старше 60 лет также имеют возможность вакцинироваться. Таких уже 42212 человек.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 126 человек. Число зараженных достигло 49360. Также за вчерашний день скончались пять пациентов, у которых болезнь протекала в тяжелой форме.

Число умерших в регионе достигло 1185. Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.