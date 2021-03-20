Жители Ставрополя пожаловались на работу водителей маршруток во время снегопада

После прошедшего сильного снегопада и гололедицы, в краевой миндор поступили сообщения от ставропольцев о несоблюдении перевозчиками расписания, не выходе многих из них на маршруты. Об этом сообщает пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края.

Напомним, конец февраля и начало марта в регионе выпали осадки, которые стали причиной пробок на дорогах Ставрополья. Из-за снегопада многим горожанам приходилось по полчаса мерзнуть на остановочных павильонах, дожидаясь своих маршруток.

Студенты и работающие люди из-за этого добирались до мест назначения с большим опозданием.

Специалисты вынесли три определения о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования. Составили два протокола.

- По результатам мониторинга, к тем перевозчикам, в работе которых будут выявлены нарушения, будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством, - отметил и.о. министра дорожного хозяйства и транспорта края Евгений Штепа.

С маршрутчиками провели совещание для недопущения подобных нарушений.

В случае дальнейших нарушений законодательства в отношении перевозчиков будут составляться протоколы об административных правонарушениях.