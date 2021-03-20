Появилось видео с задержанными, избивших мужчину с ребенком в Ставрополе

Правоохранители Ставрополя задержали подозреваемых в избиении мужчины с ребенком на одной из улиц в микрорайоне «Перспективный». Это 19-летний Карин Амирханов и 21-летний Магомед Кадиев.

Молодые люди ранее неоднократно привлекались к уголовной и административной ответственности, в том числе за причинение вреда здоровью. Сейчас следователь проводит с задержанными следственные действия и будет ходатайствовать перед судом об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее губернатор Ставрополья сообщил о задержании молодых злоумышленников на своей странице в Инстаграм.

- Вот они - на фото, сидят рядышком в участке. Гонор куда-то подевался. Оно и понятно - за позорный поступок пришла пора ответить по закону. Спасибо сотрудникам органов правопорядка за оперативно проведенную работу! – прокомментировал Владимир Владимиров.

Напомним, что инцидент произошел 17 марта. Эти парни спровоцировали конфликт с прохожим. Они поочередно ударили кулаком в лицо 41-летнего мужчину, державшего за руку своего 3-летнего сына.

В результате мужчина упал вместе с малышом, а «смелые»злоумышленники скрылись. В больницу доставили отца ребенка. Врачи диагностировали у него двухсторонний открытый переломом челюсти.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Напавшие в Ставрополе на мужчину с ребенком задержаны

Губернатор края поблагодарил полицейских за оперативно проведенную работу (подробнее)