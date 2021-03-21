Следователи опубликовали видео задержания хулиганов, избивших отца с ребенком в Ставрополе

Появилось видео задержания молодых людей, избивших вечером 17 марта отца с ребенком на улице Ставрополя:

Подозреваемыми стали 19-летний Карин Амирханов и 21-летний Магомед Кадиев. Ранее оба неоднократно привлекались к уголовной и административной ответственности, в том числе за причинение вреда здоровью. В настоящий момент решается вопрос об их аресте.

Напомним, что инцидент произошел в микрорайоне "Перспективный". Поочередно подозреваемые ударили 41-летнего мужчину, державшего за руку 3-летнего сына. Отец мальчика упал на землю, злоумышленники сбежали.