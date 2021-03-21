Управляющий ресторана во Владикавказе присвоил порядка миллиона рублей

В Северной Осетии завели уголовное дело на бывшего 34-летнего управляющего ресторана во Владикавказе, который, предполагают следователи, присвоил и растратил порядка миллиона рублей.

Как рассказали «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе республиканского МВД, на подозреваемого в 17 эпизода хищении завели уголовное дело по статье 160 УК РФ «Присвоение или растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере».

- Недостачу крупной суммы свыше 830 тысяч рублей выявили во время проведения инвентаризации. Фигурант являлся материально-ответственным лицом и имел доступ к денежным средствам организации, - комментируют в ведомстве. - В сентябре прошлого года злоумышленник присвоил себе денежные средства, которые впоследствии потратил на личные нужды.

Расследование продолжается.