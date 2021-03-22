На Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 111 человек

В Ставропольском крае за сутки от коронавируса скончались четыре пациента, у которых болезнь протекала в тяжелой форме.

Число умерших достигло 1193. Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. Также за сутки диагноз подтвердился у 111 жителей региона. Число зараженных коронавирусом достигло 49586.

За выходные количество выздоровевших приблизилось к значению 46,3 тысячи человек. Выполнено уже 1 миллион 468 тысяч тестирований на коронавирус. Выявлены новые случаи передачи инфекции, с заболевшими работают врачи. - К сожалению, с вирусом все еще связаны серьезные риски. Вчера зарегистрированы новые летальные исходы у пациентов с подтвержденным диагнозом. Соболезную родным скончавшихся, - обратился Владимир Владимиров к жителям края. В крае продолжается вакцинация против COVID-19. К 22 марта прививку сделали уже более 89 тысяч человек.