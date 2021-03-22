Ставрополь – дипломант международного смотра-конкурса «Город, в котором хочется жить»

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

Ставрополь вошел в число номинантов XIII Международного смотра-конкурса городских практик городов СНГ и ЕАЭС «Город, в котором хочется жить». В 2021 году наш город удостоили дипломом за строительство социальных объектов и формирование современной городской среды. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

Отдельное внимание заслужила реализация творческого проекта «Концерт с доставкой на дом» и создание Аллеи спорта в городском парке.

Напомним, во время пандемиии местные артисты радовали горожан своими выступлениями, музыкальными номерами, даря радость и пенсионерам и молодым людям, которые не могли позволить себе выйти на улицу.

Концерты проводились на балконах многоэтажек краевого центра.

Также в числе заслуг Ставрополя отмечена многолетняя поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что во время прямой линии глава Пятигорска ответил на вопрос о второй очереди благоустройства. В центре внимания - благоустройство пляжной зоны, создание комфортной и современной территории семейного отдыха.

В зоне подъема на площадку пляжа разместят раздевалки и душевые.

В местах пересечения аллей появятся питьевые фонтанчики. Вся территория парка и пляжной зоны будет освещена фонарями торшерного и мачтового типа. Об этом сообщает пресс-служба администрации Пятигорска.