На Ставрополье под колесами иномарки погиб мужчина

В Изобильненском городском округе под колеса автомобиля погиб пешеход, который шел вдоль проезжей части без световозвращающих элементов. Инцидент произошел 21 марта, около 23:00, на автодороге «Сенгилеевское – Новотроицкая».

Там водитель Тойота Камри сбил человека, который шел по проезжей части дороги в попутном направлении без светоотражающих элементов.

В результате ДТП мужчина скончался на месте. Его личность сейчас устанавливается.

За рулем иномарки был 37-летний местный житель, который за последние два года 6 раз привлекался за нарушение ПДД, в том числе 5 за нарушение скоростного режима.

По факту происшествия проводится проверка, степень ответственности устанавливается.