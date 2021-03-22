В Ставропольском крае почти 137 тысяч человек прошли карантин по коронавирусу

На Ставрополье выздоровели от новой коронавирусной инфекции 46295 человек, 41 выписан накануне. Лаборатории за весь период выполнили 1468187 исследований на коронавирус методом ПЦР.

За сутки провели 3217 тестов. Охват тестированием сегодня составляет 202 человека на 100 тысяч населения.

Выявили 111 новых случаев инфицирования, в период пандемии подтверждено в установленном порядке 49586 заражений, в том числе 5092 – среди детей, из которых 4927 уже выздоровели.

Соблюдает самоизоляцию на дому и находится под медицинским наблюдением в стационарах 7701 человек.

Лечение в стационаре получают 1308 пациентов с подтвержденным коронавирусом: 182 – в тяжелом состоянии, в том числе 39 поддерживаются аппаратами ИВЛ; 551 – в состоянии средней степени тяжести. Остальные чувствуют себя удовлетворительно.

Снят с медицинского наблюдения 136691 человек. Пандемия унесла жизнь 1193 человек, у которых коронавирус вызвал тяжелые осложнения.

В стационарах медучреждений из 2694 коек, развернутых для оказания медицинской помощи больным коронавирусом и внебольничными пневмониями, свободны 23%. Реанимационные койки свободны на 55%.