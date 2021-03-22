На Ставрополье оштрафовали мужчину за снятие GPS-датчиков с машины

В Ставропольском крае вынесли приговор Абдуллатифу Науманову, обвиненного в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба Степновского районного суда.

Осенью 2020 года Науманов отдал Автолизинговой компании машину. Мужчине заплатили и предоставили тот же самый авто в аренду на 36 месяцев. Чтобы транспорт не увезли в неизвестном направлении, на него установили два датчика GPS-Glonas. Науманов открутил их и скрылся с радаров. Против гражданина возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество в крупном размере".

- В судебном заседании подсудимый вину признал полностью, в содеянном раскаялся, в ходе предварительного следствия принял меры к частичному погашению ущерба. В настоящее время им ущерб полностью не возмещен, но он обязуется возместить ущерб полностью, - сказано в сообщении суда.

Суд приговорил Науманова к штрафу в 100 тысяч рублей.