Антикоррупционный отдел правительства Ставрополья перешел под управление губернатора края

Губернатор Ставрополья внес изменения в некоторые постановления краевого правительства.

Согласно этим правкам, отдел профилактики правонарушений коррупционной направленности аппарата правительства был преобразован в управление губернатора по профилактике коррупционных правонарушений.

Соответствующие изменения были внесены 19 марта 2021 года.

Помимо этого, в ведение губернатора передали проверки отчетов чиновников о доходах и имуществе, а также соблюдения антикоррупционных ограничений госслужащими.

Напомним, 15 марта 2021 года произошла отставка правительства Ставропольского края. За несколько дней до этого по подозрению в совершении коррупционных нарушений был задержан зампред правительства СК Александр Золотарев.

- Считаю, что ситуация экстраординарная и требует решительных действий. Курс на очищение краевой власти никто не изменял. И никто из моей команды не имеет право с него сворачивать. Не могу и не буду мириться с тем, что рядом могут стоять нечестные люди. Сегодня утром на рабочей планерке я отправил правительство края в отставку. Все пока продолжают работать с приставками и.о, - прокомментировал утром, 15 марта губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.