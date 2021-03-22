Жителям Ставрополья рассказали, чем грозит недопуск инспектора в помещение для проведения проверки

Одна из функций госжилинспекции – контролировать соблюдение жилищного законодательства при выполнении работ по переустройству и перепланировке помещений в многоквартирном доме

Одна из функций госжилинспекции – контролировать соблюдение жилищного законодательства при выполнении работ по переустройству и перепланировке помещений в многоквартирном доме.

На основании обращения, поступившего в госжилинспекцию, в котором содержатся сведения о признаках самовольно проведенного переустройства или перепланировки, инспектор инициирует проведение контрольно-надзорных мероприятий.

Он назначает дату проведения выездной проверки, и направляет уведомление об этом собственнику помещения, в отношении которого назначена проверка. Проверка проводится только в присутствии собственника.

Если собственник по уважительной причине не может присутствовать на проверке, он должен официально (по телефону доверия, почтой, нарочно) направить в госжилинспекцию ходатайство о переносе даты проведения проверки, либо присутствовать на проверке может законный представитель собственника с надлежаще оформленной доверенностью.

При этом, несмотря на надлежащее уведомление о дате и времени проведения внеплановой выездной проверки, собственники не всегда предоставляют инспекторам ГЖИ доступ в помещение.

В таком случае в отношении собственника может быть возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 19.4.1. Кодекса об административных правонарушениях РФ («Воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа государственного контроля (надзора), должностного лица организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора, должностного лица органа муниципального контроля»).