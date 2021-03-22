На Ставрополье к 22 марта от коронавируса привились более 42 тысяч жителей старше 60 лет

В России используется двухкомпонентная вакцина для иммунизации против новой коронавирусной инфекции.

Первым компонентом вакцины от COVID-19 к 22 марта иммунизированы порядка 90 тысяч человек. Вторым компонентом, то есть полностью привиты, около 60 тысяч ставропольчан.

Пациенты старше 60 лет также имеют возможность вакцинироваться. Таких уже свыше 42,3 тысяч.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставропольском крае за сутки от коронавируса скончались четыре пациента, у которых болезнь протекала в тяжелой форме.

Число умерших достигло 1193. Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. Также за сутки диагноз подтвердился у 111 жителей региона. Число зараженных коронавирусом достигло 49586.

За выходные количество выздоровевших приблизилось к значению 46,3 тысячи человек. Выполнено уже 1 миллион 468 тысяч тестирований на коронавирус.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Минздрав выявил ошибки медперсонала в районной больнице Ставрополья, где умер младенец

После родов матери сообщили, что малыш родился живым, но спустя час скончался (подробнее)