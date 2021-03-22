Жителям Ставрополья рассказали, повысится ли размер взноса на капремонт в 2021 году

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Для многоквартирных домов без лифтового оборудования Ставропольского края размер взноса на капитальный ремонт общего имущества составляет 8,63 руб. за квадратный метр. Для домов с лифтами - 9,63 руб.

Действующий размер взноса был утвержден в 2019 году и с тех пор не индексировался. До конца 2021 года он не изменится. Об этом сообщили в пресс-службе минЖКХ региона.

С 2014 года в рамках региональной программы капитального ремонта на Ставрополье обновлены 2 722 многоэтажки. В 2021 году планируется отремонтировать 415 МКД в 15 населенных пунктах. Будут заменены 73 лифта, 134 крыши, обновлено 92 фасада, 153 фундамента, 53 подвала и более 400 внутридомовых инженерных систем (водо-, газо-, тепло-, электроснабжения, а также водоотведения).

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что жителям Ставрополья рассказали, чем грозит недопуск инспектора в помещение для проведения проверки.