В селе на Ставрополье закрыли школьную столовую из-за нарушений санитарных норм

В Апансенковском районе Ставрополья временно закрыли школьную столовую, в которой не соблюдали санитарно-эпидемиологические нормы. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по краю.

Так, проверка прошла в школе села Манычского.

На стенах в помещениях пищеблока на большой площади отсутствовала облицовочная плитка, на полу пришел в негодность линолеум.

Также в пресс-службе УФССП по краю добавили, что в моечных ваннах не было смесителей горячей и холодной воды.

По информации управления, эти нарушения создают угрозу жизни и здоровью учеников. Руководству вручили предупреждение об уголовной ответственности, если пищеблок откроют раньше положенного срока.

Ранее «КП-Севенрный Кавказ» писала, что в детсадах и школах Кабардино-Балкарии после жалоб проверят организацию питания.

Прецедентом послужила жалоба родителей на качество мяса в гимназии № 34 республиканской столицы.

Напомним, управление Следкома и прокуратуры КБР начали проверку информации в социальных сетях об использовании испорченного мяса, которое было предназначено для питания детей в одном из образовательных учреждений в Нальчике.