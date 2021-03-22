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Происшествия22 марта 2021 12:55

Приговор по делу о нападении участкового на человека обжалован в Лермонтове

Сергею Аванесяну дали 4 года условно
Антон ШАПОВАЛОВАнтон ШАПОВАЛОВ
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В Лермонтове вынесли приговор по делу о нападении участкового на человека в магазине. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

15 сентября 2020 года участковый Сергей Аванесян приехал на сообщении о краже продуктов в магазине "Магнит". В ходе выяснения обстоятельств полицейский один раз ударил предполагаемого виновного головой. Против мужчины возбудили уголовного дела по статье "Превышение полномочий с применением насилия".

Сергей Аванесян признал вину в преступлении. Суд приговорил его к четырем годам условно и запретил два года работать в правоохранительных органах. С таким решением не согласилась прокурор Герасимова. 11 марта она подала апелляцию.

Криминал