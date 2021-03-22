Уралсиб приглашает кубанцев на бесплатный вебинар «8 инструментов управления и систематизации бизнеса»

Фото предоставлено банком УРАЛСИБ

Онлайн-встречу на тему «Оцифровка и систематизация бизнеса: 8 инструментов управления и систематизации бизнеса» проведет Университет бизнеса Уралсиб 30 марта в 12-00 мск. Участие бесплатное, необходимо зарегистрироваться по ссылке. Количество мест ограничено.

Преподаватель – Николай Берёза – операционный предприниматель, эксперт в систематизации, оцифровке и масштабировании бизнеса через франшизу и частные инвестиции.

Разговор на вебинаре пойдет о технологии построения бизнес-системы, о том, как навести порядок в бизнесе, систематизировать и масштабироваться в другие регионы через модель франшизы или частные (дробные) инвестиции. На встрече обсудят бизнес-процессы, оцифровку и управленческую отчетность, финансовое и стратегическое планирование и многое другое. На вебинаре участники узнают, как с точки зрения менеджмента устроены внутри и управляются компании с выручкой от 500 млн. рублей и как строить систему.

Вебинар представляет собой прямой эфир с полезным контентом, разбором кейсов, ответами на вопросы слушателей. Ссылка на трансляцию будет направлена участникам на e-mail после прохождения регистрации.

Обучающий проект Университет бизнеса Банка Уралсиб позволяет начинающим и опытным бизнесменам бесплатно получать необходимые знания для старта и развития бизнеса. Уже сейчас можно посмотреть записи других вебинаров в разделе Университета бизнеса на сайте Банка Уралсиб.

Материал предоставлен пресс-служба ПАО «БАНК УРАЛСИБ»