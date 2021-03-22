Ставрополье оказалось на 42 месте в национальном экологическом рейтинге

В крае самый низкий на Кавказе сводный индекс Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Ставропольский край занял 42 место в национальном экологическом рейтинге. Об этом сообщают представители проекта "Зеленый патруль".

Организация оценивает регионы России по трем критериям, выставляя оценки по 100-балльной шкале на основе обращений и сообщений в СМИ. Так, по критерию охраны природы Ставропольский край получил 58 "положительных баллов" и 42 "отрицательных". Промышленно-экологический индекс равен 46, а социально-экологический - 71. Сводный индекс Ставрополья - 60.

Самый большой на Кавказе сводный индекс в Чечне - 65 (15 место). На 19-й позиции Кабардино-Балкария (65 баллов), на 26-й - Ингушетия (64 балла), на 30-й - Карачаево-Черкессия (63 балла), на 37-й - Дагестан (61 балл) и на 40-м - Северная Осетия (61 балл).