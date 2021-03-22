В массовом ДТП в Ингушетии пострадали четыре человека

В районе поселка Гази-Юрт случилось массовое ДТП с участием четырех машин. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Ингушетии.

Авария произошла после девяти утра на 578 километре федеральной трассы "Кавказ". По данным спасательной службы, столкнулись четыре машины.

- В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 4 человека. Все пострадавшие доставлены в Ингушскую республиканскую клиническую больницу работниками Центра медицины катастроф на автомобилях скорой помощи. Среди пострадавших детей нет, - сказано в сообщении.

Причина ДТП устанавливается. На место выезжали три спасателя и одна единица техники.