В Ингушетии организован штаб для помощи водителям фур, ожидающим открытия Военно-Грузинской дороги

По поручению главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова в республике организовали штаб для помощи водителям большегрузного автотранспорта, ожидающим на трассе "Кавказ" открытия Военно-Грузинской дороги. Сейчас количество фур в регионе превышает 500 единиц.

В состав штаба вошли представители администрации главы и Правительства Ингушетии, управлений МЧС и ГИБДД, администраций муниципалитетов Назрановского района, прилегающих к трассе.

Экипажи инспекторов и медиков дежурят круглосуточно. В районных больницах определены отдельные палаты, если они окажутся нужны. Обеспечено оперативное информирование водителей о текущей обстановке.

Кроме того, на местах организованы пункты горячего питания и развернута полевая кухня. К раздаче водителям горячего питания привлечены активисты "Молодой Гвардии Единой России" и комитета по делам молодежи республики, а также сами депутаты от "Единой России".

Сейчас на повестке штаба стоит вопрос об организации санитарно-гигиенических условий временного пребывания дальнобойщиков в Ингушетии.

Помимо прочего, благотворительные и волонтерские организации, а также представители тейпов (фамилий) собирают средства в поддержку граждан Узбекистана, Казахстана, Грузии, Турции, оказавшихся в непростой ситуации. Жители Ингушетии каждый день подвозят горячие блюда национальной кухни, продукты и воду.

Помощь водителям будет оказываться вплоть до открытия границы с Грузией. Запрет на движение фур по Военно-Грузинской дороге ввели днем во вторник, ближе к ночи дорогу закрыли для всех видов транспорта из-за неблагоприятных погодных условий на территории Грузии.