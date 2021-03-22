Губернатор Ставрополья поблагодарил полицейских, задержавших напавших на мужчину с ребенком

Губернатор Ставрополья во время еженедельного рабочего совещания в правительстве края поблагодарил сотрудников правоохранительных органов, нашедших и задержавших хулиганов, избивших в краевом центре мужчину с трехлетним ребенком.

Напомним, инцидент произошел в Ставрополе на прошлой неделе. Подозреваемые спровоцировали конфликт с прохожим.

Они поочередно ударили мужчину, державшего за руку своего 3-летнего сына. В результате отец упал, а злоумышленники скрылись. Потерпевший в результате нападения получил травмы.

– Спасибо сотрудникам правопорядка за слаженную и оперативную работу, в результате которой были задержаны нападавшие, пытавшиеся скрыться от закона. Всех, кто участвовал в их поимке, мы представим к наградам, – сказал Владимир Владимиров.

Все помнят историю про нападение в Ставрополе двоих негодяев на мужчину, гулявшего с ребенком. Так вот, прошло всего несколько дней, а обоих уже задержали. Об этом сообщил губернатор Ставрополья вечером 20 марта.

- Вот они - на фото, сидят рядышком в участке. Гонор куда-то подевался. Оно и понятно - за позорный поступок пришла пора ответить по закону. Спасибо сотрудникам органов правопорядка за оперативно проведенную работу! – прокомментировал Владимир Владимиров.

Утром 18 марта по факту начались следственные действия. По требованию прокурора производство передали в Следственный комитет России. В ведомстве завели уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».