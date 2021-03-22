Губернатор Ставрополья поручил в сжатые сроки провести ямочный ремонт на дорогах

Губернатор Ставрополья провел еженедельное рабочее совещание в правительстве края.

Он обратил внимание на необходимость скорейшего начала ремонта автодорог после зимнего периода.

– Погода налаживается, это дает возможность провести весенний ямочный ремонт на дорогах края. Необходимо максимально быстро привести дорожное полотно в порядок, сделать движение комфортным, – подчеркнул Владимир Владимиров.

Губернатор поручил организовать эту работу в территориях краевому министерству дорожного хозяйства и транспорта. Главы муниципальных образований должны представить графики проведения ремонтов.

– К концу апреля ямочный ремонт должен быть завершен, – определил срок Владимир Владимиров.

Необходимые средства для проведения работ уже выделены муниципальным образованиям.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что для многоквартирных домов без лифтового оборудования Ставропольского края размер взноса на капитальный ремонт общего имущества составляет 8,63 руб. за квадратный метр. Для домов с лифтами - 9,63 руб.

Действующий размер взноса был утвержден в 2019 году и с тех пор не индексировался. До конца 2021 года он не изменится. Об этом сообщили в пресс-службе минЖКХ региона.