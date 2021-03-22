В Пятигорске лжемайор ФСБ получил срок за мошенничество

В Пятигорске суд вынес приговор мошеннику, который обманул иностранца почти на 200 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.

Злоумышленник, представляясь майором, пообещал иностранцу, что поможет ему и родственникам оформить гражданство России.

За это попросил 187 тысяч рублей. Афериста задержали во время передачи денег. Против него возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

Суд приговорил его к 7 месяцам лишения свободы. В связи с фактически отбытием наказания (зачтено время содержания под стражей) мужчину освободили в зале суда.

Также удовлетворен гражданский иск потерпевшего. Злоумышленник должен будет вернуть 187 тысяч рублей иностранцу.

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